Tras cateo en Morelia, Michoacán detienen a dos personas y asegura 950 dosis de enervantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 12:21:28
Morelia, Michoacán, a 25 de octubre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, detuvieron a dos personas y aseguradas 950 dosis de estupefacientes.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia fue resultado de actos de investigación realizados por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), derivado de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la posible venta de narcóticos en dicho domicilio. Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada y cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Durante la intervención, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), se aseguraron dos envoltorios y una bolsa con sustancia cristalina granulosa con características propias de la metanfetamina, así como una báscula gramera. Lo anterior equivale a un aproximado de 950 dosis, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.

En el lugar fueron detenidos Selene Nicole “N” y Sergio Junior “N”, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, mismo que continuará con las investigaciones a efecto de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

