Se quema vivienda en Tangancícuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 12:31:37
Tangancícuaro, Michoacán, a 25 de octubre 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda, hechos registrados en la comunidad de Patambán en este municipio.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida comunidad, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente el incendio fue controlado, mismo que sólo dejó daños materiales, las causas del siniestro no se dieron a conocer.

