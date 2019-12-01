A proceso presunto violador de un niño de 11 años; hechos ocurridos en Coeneo, Michoacán

Zamora, Michoacán, a 25 de octubre 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Apolinar “N”, por su posible relación en los delitos de violación equiparada y abuso sexual, cometidos en agravio de un niño de 11 años; hechos ocurridos el 19 de octubre de 2023, en el municipio de Coeneo.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el día en referencia, Apolinar “N”, junto con otra persona, habría interceptado a la víctima cuando caminaba por una calle del municipio, para después trasladarlo a otro lugar, donde presuntamente fue agredido sexualmente.

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Zamora, se emprendieron los actos de investigación correspondientes que permitieron establecer la posible participación de Apolinar “N” en los hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada.

El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional que resolvió vincularlo a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.