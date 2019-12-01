Detienen en Buenavista, Michoacán a dos sujetos y aseguran 7 fusiles y más de 2 mil cartuchos

Detienen en Buenavista, Michoacán a dos sujetos y aseguran 7 fusiles y más de 2 mil cartuchos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 10:07:34
Buenavista, Michoacán, a 25 d eoctubre 2025.- Como resultado de dos distintas acciones llevadas a cabo por elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se aseguraron en el municipio de Buenavista un adulto y un adolescente, siete armas de fuego, más de 2 mil municiones y dos vehículos con reporte de robo. 

Sobre el particular se informó que en primer lugar en la localidad 5 de Mayo, los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional decomisaron cuatro armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, mil 850 cartuchos útiles, 95 cargadores, cascos y chalecos balísticos, así como una camioneta marca Nissan. 

Posteriormente, en la misma comunidad, fueron asegurados dos hombres, uno de ellos adolescente, en portación de tres armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, 540 municiones, 19 cargadores, equipo táctico y un vehículo marca Jeep.

Los ahora indiciados y lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los efectos a que haya lugar.

