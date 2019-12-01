Construcción del tren CDMX-AIFA concluirá este año e iniciarán pruebas: Sheinbaum

Construcción del tren CDMX-AIFA concluirá este año e iniciarán pruebas: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 11:18:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la obra civil y electromecánica del tren Ciudad de México-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) concluirá este año y se dará inicio al periodo de pruebas.

“Supervisamos el avance de la obra del tren Ciudad de México-Pachuca a cargo del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”. Una maravilla de la ingeniería nacional.”, compartió la jefa del Ejecutivo federal en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y encargado del megaproyecto, informó que los trabajos avanzan en los cinco frentes de construcción, entre los que se incluyen cajas, explotación de bancos y levantamiento de vías.

Mientras tanto, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, destacó que la línea conectará la CDMX con el AIFA y permitirá viajar directamente a Pachuca, por lo que se beneficiará a unas 15 mil familias de la zona metropolitana, con tiempos de traslado estimados de de hasta una hora 15 minutos de Buenavista a Pachuca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se quema vivienda en Tangancícuaro, Michoacán
En Zamora, Michoacán humilde vivienda es consumida por el fuego
Tras cateo en Morelia, Michoacán detienen a dos personas y asegura 950 dosis de enervantes
A proceso presunto violador de un niño de 11 años; hechos ocurridos en Coeneo, Michoacán
Más información de la categoria
Trump está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un durante su gira por Asia
Tras cateo en Morelia, Michoacán detienen a dos personas y asegura 950 dosis de enervantes
Construcción del tren CDMX-AIFA concluirá este año e iniciarán pruebas: Sheinbaum
Detienen en Buenavista, Michoacán a dos sujetos y aseguran 7 fusiles y más de 2 mil cartuchos
Comentarios