Construcción del tren CDMX-AIFA concluirá este año e iniciarán pruebas: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 11:18:10

Ciudad de México, a 25 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la obra civil y electromecánica del tren Ciudad de México-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) concluirá este año y se dará inicio al periodo de pruebas.

“Supervisamos el avance de la obra del tren Ciudad de México-Pachuca a cargo del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”. Una maravilla de la ingeniería nacional.”, compartió la jefa del Ejecutivo federal en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y encargado del megaproyecto, informó que los trabajos avanzan en los cinco frentes de construcción, entre los que se incluyen cajas, explotación de bancos y levantamiento de vías.

Mientras tanto, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, destacó que la línea conectará la CDMX con el AIFA y permitirá viajar directamente a Pachuca, por lo que se beneficiará a unas 15 mil familias de la zona metropolitana, con tiempos de traslado estimados de de hasta una hora 15 minutos de Buenavista a Pachuca.