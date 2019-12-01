En Zamora, Michoacán humilde vivienda es consumida por el fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 12:27:44

Zamora, Michoacán, a 25 de octubre 2025.- Totalmente consumida por el fuego, terminó una vivienda construida de madera y lámina de cartón, hechos registrados en la colonia Jacinto López de esta ciudad de Zamora.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que a espaldas del Mercado de Abasto en la referida colonia, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente la humilde vivienda quedó reducida a cenizas, es de mencionar que el siniestro no dejó daños materiales.