Trump está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un durante su gira por Asia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 13:50:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, afirmó estar dispuesto “sin duda”, a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong–un, en el marco de una gira de trabajo por Asia que comenzará en Malasia.

“Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda”, dijo el mandatario estadounidense a medios a bordo del Air Force One.

El líder republicano participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

El jefe de Estado declaró que en Corea del Norte “tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos”, de acuerdo con un audio publicado por los medios que lo acompañaban.

No obstante, previo a su vuelo, el presidente Trump comentó a la prensa en la Casa Blanca que no cree que se lleve a cabo una reunión con Kim Jong-un durante esta gira.

Por su parte, un funcionario de la sede presidencial comentó que dicho encuentro no está previsto en la agenda.