Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran narcótico

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Policía de Morelia, aseguró diversas dosis de sustancias con apariencia de narcótico.

Sobre el particular se informó que dichas acción se llevó a cabo luego de una serie de investigaciones que permitieron establecer la posible comisión de actividades delictivas en el citado domicilio. Por ello, la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, reunió los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de cateo, misma que fue otorgada por un Juez de Control.

En cumplimiento de dicho mandato judicial, los agentes de la FGE, con el apoyo de corporaciones de seguridad se trasladaron al inmueble, donde aseguraron una sustancia con características de metanfetamina, equivalente a 67.5 dosis, así como vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, correspondiente a 8.33 dosis, las cuales fueron debidamente embaladas para su análisis correspondiente.

Los narcóticos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones a fin de esclarecer los hechos.