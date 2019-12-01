Automovilista pierde el control y se estrella en el Libramiento de Morelia

Automovilista pierde el control y se estrella en el Libramiento de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 12:05:25
Morelia, Michoacán, 9 de noviembre del 2025.- Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente automovilístico sobre el Libramiento Norte de Morelia, a la altura del Estadio Morelos, en la colonia Leandro Valle, cerca de la Terminal de Autobuses.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Mazda perdió el control y se salió de la lateral, resultando con fuertes daños materiales.

Al lugar acudieron servicios de emergencia y autoridades locales para realizar las labores de apoyo y retiro del vehículo siniestrado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas tras el percance vial, solo daños materiales.

