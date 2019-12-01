Bedolla transforma a la Guardia Civil en una policía profesional y equipada en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 11:40:46

Morelia, Michoacán, 25 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consolidó la transformación de la Guardia Civil en una corporación profesional y equipada con tecnología de vanguardia que prioriza la protección ciudadana con total transparencia.

El mandatario destacó que la administración estatal elevó el estándar de la fuerza pública con la implementación de cámaras corporales en 800 guardias civiles, el despliegue de 240 agentes especializados en seguridad carretera, la entrega de 340 chalecos balísticos y más de mil armas.

Así como con la entrega de 106 nuevas patrullas para mejorar los tiempos de respuesta y presencia, algunas con equipo de videovigilancia conectado al C5i; la incorporación de cinco vehículos blindados de ataque para tareas tácticas especializadas y operaciones de alto riesgo.

También, con la aplicación de un programa integral de capacitación alineado a estándares nacionales e internacionales; la formación continua en derechos humanos, actuación policial, uso legítimo de la fuerza y atención a víctimas con perspectiva de género; y la capacitación operativa y táctica para escenarios de alto riesgo y atención ciudadana.

“Seguimos modernizando a nuestra Guardia Civil para garantizar una policía más humana y preparada, para mejorar la confianza ciudadana a través de la rendición de cuentas en tiempo real. Así, Michoacán da un paso decisivo hacia la seguridad moderna”, manifestó Ramírez Bedolla.