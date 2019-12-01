Tras cateo, arrestan a dos hombres en posesión de armas y estupefacientes en Chilpancingo, Guerrero

Tras cateo, arrestan a dos hombres en posesión de armas y estupefacientes en Chilpancingo, Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:22:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chilpancingo, Guerrero, 29 de octubre del 2025.- Dos hombres fueron detenidos durante un operativo en la colonia Gobernadores de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde autoridades aseguraron armas, droga y una motocicleta con reporte de robo.

El cateo se llevó a cabo tras una investigación que permitió ubicar una vivienda presuntamente utilizada para actividades delictivas.

Con los datos reunidos, un juez autorizó la orden de inspección, la cual fue ejecutada por fuerzas federales y estatales.

En el lugar se decomisaron seis bolsas con marihuana, 37 dosis de cristal, cinco de cocaína, dos armas cortas, equipo táctico, básculas y la motocicleta robada.

Los dos detenidos estarían relacionados con una célula criminal que opera en la capital guerrerense; tras su captura, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades.

En el operativo participaron elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR y corporaciones estatales de seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Una mujer muerta y un herido, saldo de accidente automovilístico en Ixtlán, Michoacán
En Jiquilpan, Michoacán Sujeto que violó a dos adolescentes, es sentenciado a 18 años de prisión 
Desmantelan huerta de aguacate como parte de reparación del daño por delitos contra el ambiente en Los Reyes, Michoacán
Blindaje Apatzingán: para asegurar orden público, refuerzan acciones operativas 
Más información de la categoria
Originales de San Juan, de la tradición en los 90's a ser sancionados por el Gobierno de Michoacán; alcaldesa de Apatzingán les pidió cantar corrido prohibido
Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras paso de huracán 'Melissa'
Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; él desmiente en redes sociales y afirma "lo quisieron matar"
Gobierno y productores de maíz acuerdan apoyo tras casi dos días de bloqueos
Comentarios