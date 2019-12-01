Tras cateo, arrestan a dos hombres en posesión de armas y estupefacientes en Chilpancingo, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:22:40

Chilpancingo, Guerrero, 29 de octubre del 2025.- Dos hombres fueron detenidos durante un operativo en la colonia Gobernadores de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde autoridades aseguraron armas, droga y una motocicleta con reporte de robo.

El cateo se llevó a cabo tras una investigación que permitió ubicar una vivienda presuntamente utilizada para actividades delictivas.

Con los datos reunidos, un juez autorizó la orden de inspección, la cual fue ejecutada por fuerzas federales y estatales.

En el lugar se decomisaron seis bolsas con marihuana, 37 dosis de cristal, cinco de cocaína, dos armas cortas, equipo táctico, básculas y la motocicleta robada.

Los dos detenidos estarían relacionados con una célula criminal que opera en la capital guerrerense; tras su captura, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades.

En el operativo participaron elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR y corporaciones estatales de seguridad.