Tragedia aérea en Kenia: mueren 11 personas tras desplome de avioneta turística

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:49:42

Kwale, Kenia, 29 de octubre de 2025.- Una avioneta turística de la aerolínea Mombasa Air Safari se estrelló la madrugada de este martes en la región costera de Kwale, al sur de Kenia, tragedia aérea que dejó al menos once personas muertas, entre ellas diez pasajeros extranjeros y el piloto.

De acuerdo con medios locales, la aeronave se dirigía a la Reserva Nacional de Maasai Mara, uno de los principales destinos turísticos del país, cuando se vio sorprendida por malas condiciones meteorológicas, que habrían complicado las maniobras de vuelo y provocado el siniestro.

La aerolínea confirmó en un comunicado que no hubo sobrevivientes tras el lamentable suceso.

“Lamentablemente, no hay sobrevivientes. En la aeronave viajaban ocho ciudadanos húngaros, dos alemanes y el capitán keniano”, informó Mombasa Air Safari.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia precisó que el accidente ocurrió cerca de la costa del océano Índico, en una zona de difícil acceso; testigos señalaron que el avión se incendió tras el impacto, lo que dejó los cuerpos irreconocibles y obligará a las autoridades a realizar pruebas genéticas para identificar a las víctimas.