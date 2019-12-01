Gobierno y productores de maíz acuerdan apoyo tras casi dos días de bloqueos

Ciudad de México, a 29 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno y los productores de maíz llegaron a un acuerdo para apoyar a más de 90 mil campesinos de la zona del Bajío con un incentivo de 950 pesos por tonelada de grano.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que se creará un nuevo Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, con el que se busca dar certidumbre al precio y venta del cultivo más importante del país.

De igual forma, la mandataria mexicana detalló que el apoyo se entregará de manera directa y sin intermediarios, al recalcar que, en administraciones pasadas los recursos al campo quedaban concentrados en las cúpulas de organizaciones campesinas.

“Antes de la transformación, antes de que llegara el presidente López Obrador, había muchas organizaciones en el campo que recibían miles de millones de pesos. Nunca se sabía si llegaban o no al productor, porque en las organizaciones se quedaban los liderazgos con muchos de los recursos. Eso no va a regresar”, afirmó la gobernante.

Además, la presidenta Sheinbaum subrayó que el objetivo de su gobierno es fortalecer a los pequeños productores y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, particularmente en el caso del maíz, que es considerado un cultivo estratégico.