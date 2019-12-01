Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; él desmiente en redes sociales y afirma "lo quisieron matar"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 10:25:39

Ciudad de México, 29 de octubre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que fue detenido en Portugal Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística y empresario, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes en el país.

Las reacciones no se hicieron esperar y el propio Levy publicó en su cuenta de X que su detención es falsa y acusó que este miércoles sufrió un atentado en Washington, Estados Unidos, al señalar que “lo quisieron matar”.

“Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy”, publicó el exfuncionario público, quien abiertamente ha mostrado su desacuerdo con el Gobierno de México desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En contraparte, Sheinbaum Pardo, desde su tradicional conferencia de prensa matutina, aseveró que Simón Levy sí fue detenido debido a una denuncia de un particular en la Ciudad de México, por lo que había una ficha de Interpol activa.

“Parece que sí lo detuvieron, en Portugal, y es de una ficha por una denuncia que puso un particular hace tiempo en la Ciudad de México”, dijo.

Momentos después, Levy reapareció en público al hablar al aire con el periodista Luis Cárdenas, donde señaló que se encuentra libre en Washington DC, lugar en el que sufrió un atentado.

Narró que sujetos intentaron dispararle y pudo resguardarse en su camioneta, mientras que dejó entrever que los responsables fueron personas ligadas a la Cuarta Transformación por sus denuncias políticas.