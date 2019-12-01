En Jiquilpan, Michoacán Sujeto que violó a dos adolescentes, es sentenciado a 18 años de prisión 

Jiquilpan, Michoacán, a 29 de octubre 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento,

emitió sentencia condenatoria de 18 años de prisión en contra de Luis Jesús M., al acreditarse su responsabilidad en el delito de violación, cometido en agravio de dos adolescentes de 12 años, en el municipio de Jiquilpan.

Sobre ello articular se informó que en juicio oral, el agente del Ministerio Público demostró que el 26 de febrero de 2024, las víctimas acudieron –junto con otra persona– al domicilio del acusado, ubicado en la localidad de San Martín Totolán, donde fueron atacadas sexualmente por el sentenciado.

Por estos hechos, la Fiscalía Regional de Jiquilpan integró la carpeta de investigación correspondiente y reunió datos de prueba que permitieron solicitar orden de aprehensión en contra de Luis Jesús M., quien fue detenido y presentado ante la autoridad jurisdiccional, que posteriormente lo vinculó a proceso.

Tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento concluyó que existían elementos suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado, por lo que emitió fallo condenatorio y dictó sentencia de 18 años de prisión en su contra.