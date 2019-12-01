Aprehenden en Apatzingán, Michoacán a sujeto en posesión de un arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 13:39:43

Apatzingán, Michoacán, a 15 de julio 2026.- En posesión de un arma larga, cargador y cartuchos útiles, fue detenido un sujeto por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo realizado en el municipio de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que fue como resultado de acciones que las autoridades detuvieron al individuo al cual le aseguraron un arma larga, un cargador abastecido con 45 cartuchos útiles, así como diversas dosis de metanfetamina.

El detenido, junto con el armamento, la droga y los demás indicios, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Instancia que dará continuidad a las investigaciones y determinará su situación jurídica.