En La Piedad, Michoacán, muere automovilista en accidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 11:24:26
La Piedad, Michoacán.– Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con el vehículo que conducía, un hombre perdió la vida en la carretera La Piedad–Numarán.

 

Se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre un accidente automovilístico en la citada rúa, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito, quienes localizaron un vehículo siniestrado y, en su interior, el cuerpo sin vida de una persona.

 

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

