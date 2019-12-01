Tras asalto a tienda Oxxo en Tlaxcala, hombre pierde la vida al ser detenido

Tras asalto a tienda Oxxo en Tlaxcala, hombre pierde la vida al ser detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:16:20
Papalotla, Tlaxcala, a 3 de octubre de 2025.- El asalto a una tienda Oxxo en el municipio de Papalotla, Tlaxcala, dejó el saldo de un detenido, además de otro fallecido, debido a que cuando lo interceptaron los policías, dijo que se estaba sintiendo mal, por lo que se desvaneció y murió.

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la vía corta, donde llegaron cuatro hombres a la tienda de conveniencia; dos de ellos se quedaron afuera para vigilar y los otros dos se metieron para amenazar a los cajeros para que entregaran el dinero.

Ante el hecho, personas que fueron testigos desde el exterior, llamaron al número de emergencias para denunciar lo que estaba pasando, por lo que se movilizaron policías al sitio.

Los asaltantes intentaron huir por la vía corta, siendo perseguidos por elementos de la policía municipal de Tenancingo; uno de los presuntos delincuentes fue detenido cuando su moto se derrapó. Otro más iba huyendo a pie, pero cuando los policías lo detuvieron, refirió que se estaba sintiendo mal, y se desmayó.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Papalotla, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

También se pidió la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien se encargó de hacer el levantamiento del cuerpo, además de que abrió una carpeta de investigación.

 

