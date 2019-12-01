Tras aparatoso accidente, se quedan 6 colonias sin energía eléctrica en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 22:31:46

Celaya, Guanajuato, a 10 de marzo de 2026.- Derivado de un aparatoso accidente sobre la avenida Eje Norponiente a la altura de la Plaza Factoría alrededor de seis colonias resultaron sin energía eléctrica además de un vehículo dañado así como un poste de energía de alta tensión.

Minutos después de las 9:00 de la noche del martes el sistema de emergencias 911 recibió varios reportes sobre el incidente por lo que se desplazaron rápidamente elementos de tránsito y de policía Vial así como de Protección Civil

Cerca de los tacos emilios localizaron una camioneta lobo doble cabina en color gris abandonada, impactada de frente en un poste de luz el cual se encontraba sostenido con cables de alta tensión.

La situación provocó que varias colonias resultaran afectadas sin energía eléctrica como El Campanario, Dongú, tercera sección de Los Naranjos, Tajín, El Paraíso entre otras, además sin funcionar semáforos de la zona, provocando caos vehicular que posteriormente fue controlado por personal de Tránsito.

La autoridad competente determinará las causas del percance para determinar responsabilidades.