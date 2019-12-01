Se incendia camioneta en la colonia Lomas de Morelia de la capital michoacana; autoridades investigan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 21:47:04

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Autoridades investigan el incendio de una camioneta en la colonia Lomas de Morelia, de esta ciudad; el presunto responsable es buscado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido asentamiento se estaba quemando una camioneta.

Al sitúo acudieron elementos de la Policía Morelia así como bomberos, estos últimos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Es de mencionar que testigos aseguraron que un sujeto lanzó una bomba molotov contra el bejuco y después huyó, hechos que ya son investigados.