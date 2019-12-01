Autoridades forenses entregan los cuerpos de los trabajadores que fallecieron en el colapso de edificio en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 22:57:34

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2026.- La recuperación e identificación de las víctimas del colapso ocurrido en un edificio de la zona de San Antonio Abad avanzó este martes, luego de que autoridades forenses entregaran a sus familiares los cuerpos de dos trabajadores que quedaron atrapados entre los escombros.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) concluyó los estudios periciales correspondientes y, durante la noche, hizo la entrega de los restos de Iván Raúl y Angélico a sus seres queridos, quienes se encargaron de trasladarlos para realizar los servicios funerarios y la despedida final.

De acuerdo con fuentes ministeriales, en las actas oficiales se estableció que ambos trabajadores fallecieron a causa de traumatismos múltiples, la misma causa que fue determinada en el caso de la primera víctima identificada tras el derrumbe.

Horas antes, durante la mañana, las autoridades forenses también entregaron a la familia de Marcelino Moreno sus restos, luego de que se completaran los procedimientos de identificación y análisis, permitiendo así que sus familiares iniciaran los servicios funerarios correspondientes.