Acribillan a taxista cerca del Cereso de Uruapan, Michoacán; quedó sin vida junto a su unidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 22:42:13

Uruapan, Mich., a 10 de marzo de 2026.— Un taxista fue asesinado a balazos la noche de este martes en las inmediaciones de la colonia San Rafael, a escasos metros del Centro de Reinserción Social (Cereso) regional de Uruapan, lo que generó una intensa movilización policial en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la calle Primer Andador San Francisco alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. En la llamada de emergencia indicaron que un hombre se encontraba herido sobre la vía pública.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de seguridad, quienes localizaron a la víctima tendida sobre la banqueta, junto a un taxi que permanecía con la puerta del conductor abierta. Tras revisarlo, los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a las heridas de bala que sufrió.

Los uniformados acordonaron el área para preservar indicios y posteriormente solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Minutos después arribaron peritos de la Fiscalía Regional, quienes realizaron las diligencias correspondientes y la recolección de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

El cuerpo del conductor, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado por sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del homicidio ni sobre personas detenidas por este ataque armado.