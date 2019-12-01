Transportaba leche Liconsa en tractocamión, policías le hacen el alto y lo sorprenden con dosis de estupefaciente en Pachuca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 11:47:33

Pachuca, Hidalgo, 18 de agosto del 2025.- En plena área metropolitana de Pachuca, Hidalgo, fue arrestado el conductor de una unidad de Liconsa, quien fue intervenido por policías en el bulevar Colosio y se le hallaron dosis de estupefaciente.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor de la unidad de Liconsa fue intervenido al transitar de forma sospechosa, por lo que al realizarse una inspección fueron detectados 200 gramos de cocaína que llevaba consigo.

Derivado de lo anterior, se detuvo al hombre de 30 años de edad, identificado bajo las iniciales G. H. H., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En tanto, el tractocamión quedó bajo resguardo policial, situación de la que se encargó un representante de la empresa Liconsa, quien acudió al lugar tras conocer de la detención del conductor, que deberá enfrentar a la justicia por posesión de narcóticos.