Tráiler se impacta contra bloqueo de transportistas en Edomex; provoca incendio de varias unidades

Tráiler se impacta contra bloqueo de transportistas en Edomex; provoca incendio de varias unidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 07:59:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ocoyoacac, Estado de México, a 27 de octubre 2026.- Un tráiler se estrelló contra varias unidades pesadas que bloqueaban la circulación a la altura de Ocoyoacac, Estado de México, en dirección a la capital del país.

Según la información disponible, el vehículo de carga se impactó directamente contra tres tractocamiones utilizados en el paro nacional de transportistas.

Luego de la colisión, la unidad se incendió y se extendió al resto de los tráileres.

Además, se informó que tanto el copiloto como el conductor del tracto camión que chocó resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos.

Momentos después, la Guardia Nacional se movilizó al sitio en donde cerraron la zona mientras se realizaban labores para extinguir las llamas, retirar los vehículos y limpiar la vía.

Más información de la categoria
En Zinapécuaro, Michoacán hallan a hombre sin extremidad cefálica
Tráiler se impacta contra bloqueo de transportistas en Edomex; provoca incendio de varias unidades
Hallan dos cadáveres calcinados en Salvador Escalante, Michoacán 
Aseguran 100 kilos de estupefaciente en laboratorio clandestino de Culiacán, Sinaloa: Golpe de casi 9 millones al crimen
Más información de la categoria
Lula agradece a Sheinbaum felicitación por su triunfo electoral en Brasil
Bedolla aclara que huertas familiares de aguacate con menos de 5 hectáreas no están obligadas al Certificado Laboral
Monreal afirma que Morena conocía desde hace meses las investigaciones contra Taddei
Hallan al menos 50 huellas de dinosaurios de hace 65 millones de años en Apatzingán