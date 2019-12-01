Tráiler se impacta contra bloqueo de transportistas en Edomex; provoca incendio de varias unidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 07:59:58

Ocoyoacac, Estado de México, a 27 de octubre 2026.- Un tráiler se estrelló contra varias unidades pesadas que bloqueaban la circulación a la altura de Ocoyoacac, Estado de México, en dirección a la capital del país.

Según la información disponible, el vehículo de carga se impactó directamente contra tres tractocamiones utilizados en el paro nacional de transportistas.

Luego de la colisión, la unidad se incendió y se extendió al resto de los tráileres.

Además, se informó que tanto el copiloto como el conductor del tracto camión que chocó resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos.

Momentos después, la Guardia Nacional se movilizó al sitio en donde cerraron la zona mientras se realizaban labores para extinguir las llamas, retirar los vehículos y limpiar la vía.