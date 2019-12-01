Hallan dos cadáveres calcinados en Salvador Escalante, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 07:47:55

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- Los cuerpos calcinados de dos personas fueron localizados en un camino que va a la localidad de Paso del Muerto en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia de los cuerpos calcinados de dos personas en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos calcinados de dos personas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.