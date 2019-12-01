Monreal afirma que Morena conocía desde hace meses las investigaciones contra Taddei

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2026.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que desde hace aproximadamente seis meses tenía conocimiento de las investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque aclaró que los procedimientos todavía no han concluido.

El legislador explicó que las indagatorias están a cargo del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancias que deberán determinar si existen responsabilidades por posibles conflictos de interés, anomalías en contrataciones u otras conductas indebidas.

Monreal sostuvo que la renuncia de Taddei a la presidencia del organismo electoral no la exime de responder ante las autoridades si se comprueban irregularidades. Añadió que también podrían intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de que se detecten elementos que ameriten una investigación de carácter penal.

Asimismo, adelantó que la Cámara de Diputados iniciará el procedimiento para designar a quien ocupará la presidencia del INE, proceso que podría extenderse entre cuatro y cinco semanas. Señaló que buscará acuerdos con las distintas fuerzas políticas para garantizar una elección transparente y apegada a la Constitución.

El coordinador morenista también consideró necesario revisar el funcionamiento interno del instituto y evaluar la permanencia de funcionarios cuya actuación pudiera comprometer la imparcialidad del organismo. Además, insistió en que no se debe condenar anticipadamente a Taddei, pues corresponde a las autoridades competentes esclarecer los señalamientos y determinar si existen responsabilidades legales.