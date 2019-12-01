En Zinapécuaro, Michoacán hallan a hombre sin extremidad cefálica

En Zinapécuaro, Michoacán hallan a hombre sin extremidad cefálica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 08:45:14
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Zinapécuaro, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- El cuerpo de una persona fue localizado en un tiradero de basura en la localidad de Francisco Villa en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el  cual estaba degollado y presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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