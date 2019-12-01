Aseguran 100 kilos de estupefaciente en laboratorio clandestino de Culiacán, Sinaloa: Golpe de casi 9 millones al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 23:34:52

*La instalación fue localizada en Los Brasiles; autoridades estiman una afectación económica de 8.8 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Culiacán, Sin., a 26 de octubre de 2026.- Un laboratorio clandestino utilizado para producir metanfetamina fue localizado y neutralizado en el poblado de Los Brasiles, municipio de Culiacán, Sinaloa, durante una operación coordinada de autoridades federales.

La Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que en el sitio se aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y material diverso.

De acuerdo con el reporte oficial, personal naval y de la SSPC encontró la instalación durante labores de búsqueda y localización de espacios destinados a la elaboración de drogas sintéticas.

Las sustancias, el equipo y los accesorios hallados fueron inhabilitados en el lugar para impedir su reutilización. Las dependencias calcularon que la intervención representó una afectación económica aproximada de 8.8 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El informe no precisa si hubo personas detenidas ni detalla la naturaleza de las sustancias químicas encontradas.

Las instituciones señalaron que estas operaciones forman parte de las acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad para combatir la producción de drogas sintéticas y evitar su distribución.