Tráiler se accidenta el libramiento de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 07:13:46

Morelia, Michoacán, a 19 de agosto 2025.- Daños materiales y caos vehicular ocasionó la salida de un tráiler en el Libramiento Norte de la ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de martes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad en el sentido poniente-oriente, en las inmediaciones de la colonia El Realito, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar a encontraron salido hacia la cuneta central un tráiler, su chofer se encontraba ileso.

Es de mencionar que el percance ocasionó daños materiales además del cierre parcial de la rúa.