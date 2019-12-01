Tráiler se accidenta el libramiento de Morelia, Michoacán

Tráiler se accidenta el libramiento de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 07:13:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de agosto 2025.- Daños materiales y caos vehicular ocasionó la salida de un tráiler en el Libramiento Norte de la ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de martes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad en el sentido poniente-oriente, en las inmediaciones de la colonia El Realito, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar a encontraron salido hacia la cuneta central un tráiler, su chofer se encontraba ileso.

Es de mencionar que el percance ocasionó daños materiales además del cierre parcial de la rúa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tráiler se accidenta el libramiento de Morelia, Michoacán
Ultiman a 3 personas en colonia Los Álamos, de Celaya, Guanajuato
Persecución y tiroteo a un adolescente termina con un herido en Apatzingán, Michoacán 
Hallan restos humanos en una barranca de Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Sentencian a 11 años de prisión a dos sujetos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva 
A dos días de su audiencia, Silvano Aureoles consigue respiro legal: Juez federal congela nuevas órdenes de arresto
Es detenido ex director de la SSP de Veracruz; estuvo en el cargo durante el mandato de Javier Duarte
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Comentarios