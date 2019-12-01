Tráiler sale del camino y vuelca en la lateral de la autopista México-Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 15:14:51

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- Servicios de emergencias y elementos de la Guardia Nacional, se movilizaron a carriles laterales de la autopista federal 57 México - Querétaro, en donde se reportó la salida de camino y volcadura de un tráiler.

Fue a la altura de la colonia Las Misiones, en dirección a Paseo 5 de Febrero, en donde la unidad pesada perdió el control, luego de que otro vehículo invadiera su carril, cuando circulaba sobre carriles centrales de la 57.

El operador intentó maniobrar para evitar impactar el vehículo que invadió su carril, sin embargo, la unidad de carga se descontroló, derribó las barras de contención y posteriormente se salió del camino y volcó.

Al momento de volcar, derribó algunos árboles, los cuales con algunas ramas, le causaron daños a un vehículo que circulaba sobre laterales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los involucrados y tras la revisión, determinaron que no requerían traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.