Hallan equipo táctico de Jalisco durante operativo de búsqueda de la maestra Abril Zamora, secuestrada hace un mes en Michoacán

Fecha: 20 de Octubre de 2025

Álvaro Obregón, Mich., a 20 de octubre de 2025.- Un operativo de búsqueda para localizar a la maestra Abril Zamora Ruiz, víctima de desaparición en Michoacán, derivó en el hallazgo de equipo táctico con logos del crimen organizado en una zona rural del municipio de Álvaro Obregón, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con información oficial, el descubrimiento ocurrió alrededor de las 14:30 horas del domingo 19 de octubre, cuando agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Guardia Civil, la Policía Municipal de álvaro Obregón y el agrupamiento canino, realizaban recorridos en la localidad de Palo Blanco.

Durante el rastreo, el binomio canino “Black” detectó un bulto envuelto en tela roja dentro de una zanja, con forma cilíndrica y atado en su parte superior. En un primer momento se temió que se tratara de restos humanos, sin embargo, tras revisar el contenido, los agentes confirmaron que se trataba de ropa y material táctico de uso militar, parte de él con emblemas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El inventario del aseguramiento incluyó 36 rodilleras negras marca Kampak; 6 portafusiles negros Kampak; 3 cascos tácticos negros; 4 pasamontañas negros; 5 chalecos tácticos con logos CJNG; 4 chalecos tácticos sin logos; 8 camisolas y 8 pantalones tácticos camuflaje verde; 3 pantalones y 3 camisolas tácticas camuflaje negro; 1 pantalón y 1 playera táctica color caqui

El material fue embalado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Morelia, donde quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones legales.

La búsqueda de Abril Zamora continúa

El hallazgo se dio en el marco del operativo relacionado con la carpeta de investigación abierta por la desaparición de la maestra Abril Zamora Ruiz, reportada como víctima de privación ilegal de la libertad, quien fue vista por última vez el 17 de septiembre.

Aunque hasta el momento no se han localizado indicios directos sobre el paradero de la docente, las autoridades no descartan que el material asegurado esté vinculado a las células criminales que operan en la región y que son activamente combatidas por las autoridades.