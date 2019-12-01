Lupe Mora exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del asesinato de Bernardo Bravo

Lupe Mora exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del asesinato de Bernardo Bravo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 17:14:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2025.- Tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores de Apatzingán, Lupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso debido a la presunta implicación de la delincuencia organizada.

En entrevista telefónica, Mora Chávez lamentó el asesinato de Bravo y señaló que "ojalá detengan a los asesinos que hicieron esto hoy y no pase lo que ocurrió con la muerte de mi hermano Hipólito Mora, de la cual ya han pasado más de dos años sin que capturen a los responsables", comentó.

Dijo esperar que no termine la lucha de los limoneros y que ahora sean muchas las voces que den la pelea por lo que llamó "injusticias contra los limoneros".

"Esperemos que salga alguien más, otras personas con mucho valor como lo era Bernardo, porque solo una persona con valor se anima a hablar de la situación, y más ahí donde él estaba, en medio de donde hay muchos cárteles. Ahí en Apatzingán hay varios, creo, y casi todos cobran extorsión", comentó Lupe Mora, quien indicó que desde el municipio de Buenavista él continuará denunciando la extorsión y los abusos de los que son objeto los limoneros.

Este lunes a las 5 de la tarde, en la Catedral de Apatzingán, se tiene prevista una misa de cuerpo presente para Bernardo Bravo. Posteriormente, será trasladado a la capital michoacana, donde se llevarán a cabo los funerales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere motociclista al ser atropellado por un camión en Morelia, Michoacán
Hallan sin vida a Paco Pérez, “El Original Medio Metro”, en Puebla; tenía impactos de bala en la cabeza
Con tiro de gracia ultiman a hombre en Zamora, Michoacán
Inseguridad en Tierra Caliente, Michoacán: extorsiones, minas y el asesinato de Bernardo Bravo sacuden al agro limonero
Más información de la categoria
Apatzingán, Michoacán, en manos del crimen mientras la Alcaldesa niega la violencia: asesinatos, extorsión y miedo reinan en el municipio
Lupe Mora exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del asesinato de Bernardo Bravo
Congreso de Michoacán condena asesinato de Bernardo Bravo; exige coordinación entre autoridades para el restablecimiento de la paz en Michoacán
Hallan sin vida a Paco Pérez, “El Original Medio Metro”, en Puebla; tenía impactos de bala en la cabeza
Comentarios