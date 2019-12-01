Lupe Mora exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del asesinato de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2025.- Tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores de Apatzingán, Lupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso debido a la presunta implicación de la delincuencia organizada.

En entrevista telefónica, Mora Chávez lamentó el asesinato de Bravo y señaló que "ojalá detengan a los asesinos que hicieron esto hoy y no pase lo que ocurrió con la muerte de mi hermano Hipólito Mora, de la cual ya han pasado más de dos años sin que capturen a los responsables", comentó.

Dijo esperar que no termine la lucha de los limoneros y que ahora sean muchas las voces que den la pelea por lo que llamó "injusticias contra los limoneros".

"Esperemos que salga alguien más, otras personas con mucho valor como lo era Bernardo, porque solo una persona con valor se anima a hablar de la situación, y más ahí donde él estaba, en medio de donde hay muchos cárteles. Ahí en Apatzingán hay varios, creo, y casi todos cobran extorsión", comentó Lupe Mora, quien indicó que desde el municipio de Buenavista él continuará denunciando la extorsión y los abusos de los que son objeto los limoneros.

Este lunes a las 5 de la tarde, en la Catedral de Apatzingán, se tiene prevista una misa de cuerpo presente para Bernardo Bravo. Posteriormente, será trasladado a la capital michoacana, donde se llevarán a cabo los funerales.