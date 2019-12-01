Hallan sin vida a Paco Pérez, “El Original Medio Metro”, en Puebla; tenía impactos de bala en la cabeza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 16:09:01

Puebla, Puebla, 20 de octubre del 2025.- Fue encontrado sin vida Paco Pérez, conocido en el ambiente sonidero como “El Original Medio Metro”, en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en la ciudad de Puebla.

El cuerpo del bailarín fue localizado al interior de un canal de agua, con impactos de bala en la cabeza, por lo que las autoridades investigan el caso como un posible homicidio.

Paco Pérez ganó fama nacional al participar junto al Sonido Pirata, interpretando a “Medio Metro” con su característico disfraz de El Chavo del 8 y sus peculiares pasos de baile.

Tras separarse del proyecto original, continuó presentándose de manera independiente en distintos eventos.

En los últimos meses, el artista se dedicaba a animar bailes populares en el Barrio El Alto y otras colonias de la capital poblana, donde era reconocido y querido por la comunidad sonidera, tras su efímero salto a la fama.