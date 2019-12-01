Muere motociclista al ser atropellado por un camión en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 17:19:06

Morelia, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- Víctima de las lesiones que sofrío al ser arrollado por un camión suburbano, un motociclista perdió la vida, el chofer del camión perdió la vida, hechos registrados en la carretera Jesús del Monte-San José de las Torres.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad, un camión de la ruta Jesús del Monte, había atropellado a un motociclista.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron al motorista sin vida y el camión abandonado.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo.

Es de mencionar que el chofer del camión se dio a la fuga del lugar; ya es buscado.