Muere motociclista al ser atropellado por un camión en Morelia, Michoacán

Muere motociclista al ser atropellado por un camión en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 17:19:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- Víctima de las lesiones que sofrío al ser arrollado por un camión suburbano, un motociclista perdió la vida, el chofer del camión perdió la vida, hechos registrados en la carretera Jesús del Monte-San José de las Torres.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad, un camión de la ruta Jesús del Monte, había atropellado a un motociclista.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron al motorista sin vida y el camión abandonado.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo.

Es de mencionar que el chofer del camión se dio a la fuga del lugar; ya es buscado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan equipo táctico de Jalisco durante operativo de búsqueda de la maestra Abril Zamora, secuestrada hace un mes en Michoacán
Muere motociclista al ser atropellado por un camión en Morelia, Michoacán
Hallan sin vida a Paco Pérez, “El Original Medio Metro”, en Puebla; tenía impactos de bala en la cabeza
Con tiro de gracia ultiman a hombre en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Hallan equipo táctico de Jalisco durante operativo de búsqueda de la maestra Abril Zamora, secuestrada hace un mes en Michoacán
Apatzingán, Michoacán, en manos del crimen mientras la Alcaldesa niega la violencia: asesinatos, extorsión y miedo reinan en el municipio
Lupe Mora exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del asesinato de Bernardo Bravo
Congreso de Michoacán condena asesinato de Bernardo Bravo; exige coordinación entre autoridades para el restablecimiento de la paz en Michoacán
Comentarios