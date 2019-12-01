Con tiro de gracia ultiman a hombre en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 15:41:31

Zamora, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- El cadáver de un individuo que tenía las manos atadas con un lazo y una lesión de proyectil de arma de fuego en la cabeza fue localizado en un predio del Fraccionamiento Casas de Alto del municipio de Zamora, Michoacán; el occiso esta sin identificar.

En cuanto al hallazgo del cadáver se informó que minutos antes de las 13:00 horas de este lunes en el C5 Sitec recibieron un reporte sobre una persona tirada con huellas de violencia al final de la calle Santa Elena del citado Asentamiento Humano.

Elementos de la Guardia Civil y Guardia Nacional se trasladaron al lugar donde en un predio baldío encontraron al masculino sin vida, por lo que delimitaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Minutos después llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes procesaron la escena del crimen donde encontraron algunos casquillos percutidos calibre 9mm.

Respecto al fallecido se dijo que es 30 a 35 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla gris, playera gris, chamarra amarilla y tenis blancos.

El cadáver fue llevado al SEMEFO local para los estudios de rigor, esperando sea identificado en las próximas horas, con el fin de continuar con la carpeta de investigación.