Congreso de Michoacán condena asesinato de Bernardo Bravo; exige coordinación entre autoridades para el restablecimiento de la paz en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 16:28:46
Morelia, Michoacán, a 20 de octubre del 2025.- La Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, lamenta y condena enérgicamente el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y hace un llamado a las autoridades para trabajar de manera coordinada en pro de la seguridad y la paz en Michoacán.

El Congreso del Estado reafirma su compromiso para actuar de manera responsable en el trabajo coordinado a fin de fortalecer la seguridad en todo el territorio michoacano, pero principalmente en las zonas rurales de la entidad.

De la misma forma, las y los legisladores integrantes de esta Septuagésima Sexta Legislatura, alzaron la voz en defensa de quienes día con día trabajan en la producción de la tierra, agricultores y ganaderos que son parte fundamental en la vida de Michoacán y en la reconstrucción del tejido social en la entidad.

El Poder Legislativo de Michoacán, envía sus más sinceras condolencias a familiares y amigos de Bravo Manríquez y exhorta a las autoridades encargadas de la procuración de justicia a trabajar a marchas forzadas para dar con el paradero de los o el responsable de tan cobarde suceso y que no haya impunidad ni en este, ni en ningún otro caso en la entidad.

