Tráiler embiste a autobús de pasajeros y ambos arden en llamas en Veracruz; hay al menos 14 lesionados

Tráiler embiste a autobús de pasajeros y ambos arden en llamas en Veracruz; hay al menos 14 lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 16:36:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Córdoba, Veracruz, 9 de septiembre del 2025. – Un autobús de la línea ADO se incendió tras ser alcanzado por un tráiler la mañana del martes en la autopista Córdoba–Veracruz, accidente que dejó al menos 14 personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 33, en el tramo Córdoba–La Tinaja.

De acuerdo con medios locales, el tráiler chocó por alcance contra el autobús, lo que provocó que ambas unidades se incendiaron hasta quedar completamente calcinadas.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para sofocar el fuego y auxiliar a los pasajeros, mientras que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que las 14 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la entidad y se encuentran estables de salud.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman muerte de capitán de la Semar; indican que perdió la vida durante una práctica de tiro en Sonora
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Tráiler embiste a autobús de pasajeros y ambos arden en llamas en Veracruz; hay al menos 14 lesionados
Inauguran cuartel de la Guardia Nacional en Tarímbaro
Más información de la categoria
Muere con su propia arma capitán de la marina, exjefe de la aduana de Manzanillo: Se acumulan muertes de marinos vinculados a red de huachicoleo fiscal de alto nivel
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia
En el Pabellón Don Vasco, Sheinbaum se encontrará con michoacanos este domingo: Bedolla
Comentarios