Tráiler embiste a autobús de pasajeros y ambos arden en llamas en Veracruz; hay al menos 14 lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 16:36:25

Córdoba, Veracruz, 9 de septiembre del 2025. – Un autobús de la línea ADO se incendió tras ser alcanzado por un tráiler la mañana del martes en la autopista Córdoba–Veracruz, accidente que dejó al menos 14 personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 33, en el tramo Córdoba–La Tinaja.

De acuerdo con medios locales, el tráiler chocó por alcance contra el autobús, lo que provocó que ambas unidades se incendiaron hasta quedar completamente calcinadas.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para sofocar el fuego y auxiliar a los pasajeros, mientras que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que las 14 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la entidad y se encuentran estables de salud.