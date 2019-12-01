Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera

Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Fecha: 19 de Noviembre de 2025
Celaya, Guanajuato, a 19 de noviembre de 2025.– Tras la implementación del Plan de Seguridad y Paz en Michoacán, la violencia generada por grupos armados cruzó hacia territorio guanajuatense, dejando a su paso bloqueos y la quema de vehículos que derivaron en una persecución y enfrentamiento entre policías municipales de Pénjamo y civiles armados el pasado lunes.

Ante este panorama, la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo informó durante su visita a Celaya que el estado ya toma medidas para reforzar la seguridad en la zona limítrofe con Michoacán.

La mandataria explicó que estas acciones forman parte de un esquema integral que se trabaja de manera conjunta con autoridades federales y gobiernos de otras entidades.

“Tenemos un programa muy importante que pronto estaremos detallando, enfocado al fortalecimiento de nuestras fronteras con los estados vecinos. Hemos firmado convenios y mantenemos comunicación permanente con las fuerzas federales y con los gobiernos de las demás entidades”, declaró.

García Muñoz Ledo agregó que el plan aplicado en Michoacán contempla también el blindaje de la frontera compartida con Guanajuato. “Es una parte importante fortalecer la seguridad de nuestras fronteras y así lo estamos haciendo”, afirmó.

