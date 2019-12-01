¡Trágico!, Accidente en Morelia, Michoacán deja dos muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 13:42:39

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre 2025.- Un hombre y una mujer perdieron la vida luego de que chocaran con el vehículo en que viajaban contra otro auto compacto, hechos registrados en la bajada del Puente Catrinas en el sentido Poniente-Oriente, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue esta tarde de miércoles que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar en las inmediaciones de los fraccionamientos Villas del Pedregal y Villas de la Loma se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes al arribar solo pudieron conformar la muerte de dos personas.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó per más de la FGE quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.