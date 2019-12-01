Caen tres presuntos miembros de grupo criminal de Tepito; les aseguran más de 500 dosis de enervantes

Caen tres presuntos miembros de grupo criminal de Tepito; les aseguran más de 500 dosis de enervantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 14:39:37
Ciudad de México, a15 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, capturó a tres presuntos integrantes de un grupo criminal de Tepito, a quienes les aseguró más de 500 dosis de estupefacientes.

De acuerdo con información oficial, la detención se realizó en la calle Héroes de Nacozari, esquina con Nicolás Bravo, en la colonia Zona Centro, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los policías en campo observaron a los tres sujetos que manejaban dinero y paquetes, por lo que se acercaron a ellos y les realizaron una revisión.

Como resultado de la acción policial, a los sospechosos se les decomisaron 485 dosis de cocaína en piedra, 59 bolsas con marihuana, tres paquetes con la misma hierba y dinero.

Los detenidos son Juan Carlos “N”, de 39 años de edad; Uriel “N”, de 31 años; y Édgar “N”, de 50 años, todos señalados como miembros de La Unión Tepito.

