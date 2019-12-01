Camión pesado, responsable de fatal accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán: peritajes

Camión pesado, responsable de fatal accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán: peritajes
Autor: Gustavo Ruiz / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 15:42:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Con base en los peritajes de hechos de tránsito llevados a cabo por personal de tránsito y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, un pesado camión golpeó a un vehículo Jetta en el que viajaba la pareja que falleció, brincó el camellón y este fue impactado por la camioneta Odisey.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este miércoles se registró un accidente vehicular en el Puente Catrinas de Villas del Pedregal que dejó como saldo dos personas muertas.

Con base en los peritajes de campo, y de hechos de tránsito, así como evidencias físicas, el vehículo Jetta de color blanco circulaba de oriente a poniente.

En un momento determinado al iniciar el ascenso hacia el Puente Catrinas fue impactado por un pesado camión lo que ocasionó que el vehículo brincará el camellón.

En contra sentido de poniente a oriente circulaba la camioneta Odisey cuyo conductor intentó evitar el choque, pero nada pudo hacer, e impactó al Jetta en su constado derecho.

Fue así que el lamentable accidente dejó el saldo anteriormente descrito, hechos que son investigados por las autoridades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Camión pesado, responsable de fatal accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán: peritajes
Caen tres presuntos miembros de grupo criminal de Tepito; les aseguran más de 500 dosis de enervantes
Policía Municipal de Salvador Escalante bajo sospecha criminal: presentan a 18 elementos, sus armas y patrullas ante la Fiscalía de Michoacán
¡Trágico!, Accidente en Morelia, Michoacán deja dos muertos
Más información de la categoria
Policía Municipal de Salvador Escalante bajo sospecha criminal: presentan a 18 elementos, sus armas y patrullas ante la Fiscalía de Michoacán
EEUU multará con más de 92 mil pesos a quienes crucen la frontera de manera ilegal
Tragedia en CDMX: muere estudiante de 14 años dentro de la Secundaria Técnica 70
Organismo público confirma ejecución extrajudicial por parte de policías municipales contra estudiante en Oaxaca
Comentarios