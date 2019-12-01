Camión pesado, responsable de fatal accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán: peritajes

Autor: Gustavo Ruiz / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 15:42:58

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Con base en los peritajes de hechos de tránsito llevados a cabo por personal de tránsito y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, un pesado camión golpeó a un vehículo Jetta en el que viajaba la pareja que falleció, brincó el camellón y este fue impactado por la camioneta Odisey.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, este miércoles se registró un accidente vehicular en el Puente Catrinas de Villas del Pedregal que dejó como saldo dos personas muertas.

Con base en los peritajes de campo, y de hechos de tránsito, así como evidencias físicas, el vehículo Jetta de color blanco circulaba de oriente a poniente.

En un momento determinado al iniciar el ascenso hacia el Puente Catrinas fue impactado por un pesado camión lo que ocasionó que el vehículo brincará el camellón.

En contra sentido de poniente a oriente circulaba la camioneta Odisey cuyo conductor intentó evitar el choque, pero nada pudo hacer, e impactó al Jetta en su constado derecho.

Fue así que el lamentable accidente dejó el saldo anteriormente descrito, hechos que son investigados por las autoridades.