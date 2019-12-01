Tragedia vial: choque múltiple en la carretera San Juan del Río–Xilitla deja tres muertos

Tragedia vial: choque múltiple en la carretera San Juan del Río–Xilitla deja tres muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 07:44:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cadereyta, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Tres muertos y varios lesionados, fue el saldo que dejó un choque múltiple, que se registró sobre la carretera San Juan del Río-Xilitla, a la altura del municipio de Cadereyta de Montes.

Fue a la altura de la localidad de Vizarron, sobre el kilómetro 75, en donde se registró un choque entre al menos cuatro vehículos, entre ellos un tráiler y tres partículares.

De acuerdo a información obtenida, la nula visibilidad a causa de un incendio de pastizal, habría ocasionado el accidente, sin embargo, será el peritaje el que determine cómo ocurrió el hecho.

Una vez que llegaron los socorristas, confirmaron la muerte de tres personas, posteriormente valoraron a las demás personas heridas y finalmente las trasladaron al hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por elementos policiales y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en Jacona, Michoacán 
Se incendia taller mecánico en Morelia, Michoacán
Golpe al dinero sucio en Uruapan, Michoacán: aseguran 78 “tragamonedas del crimen” tras ola de cateos simultáneos
Choque automovilístico en Uruapan, Michoacán, deja tres heridos
Más información de la categoria
Dejar de enviar petróleo a Cuba, decisión soberana de Pemex: Claudia Sheinbaum
Golpe al dinero sucio en Uruapan, Michoacán: aseguran 78 “tragamonedas del crimen” tras ola de cateos simultáneos
Masacre en campo de futbol de Salamanca destapa guerra criminal: víctimas ligadas a empresa vinculada a grupo delincuencial de Jalisco y ataque atribuido a organización criminal local
Escándalo en Oaxaca: revocación de mandato manchada por presunta compra de votos con mantas a favor de Salomón Jara
Comentarios