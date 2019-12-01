Tragedia vial: choque múltiple en la carretera San Juan del Río–Xilitla deja tres muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 07:44:17

Cadereyta, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Tres muertos y varios lesionados, fue el saldo que dejó un choque múltiple, que se registró sobre la carretera San Juan del Río-Xilitla, a la altura del municipio de Cadereyta de Montes.

Fue a la altura de la localidad de Vizarron, sobre el kilómetro 75, en donde se registró un choque entre al menos cuatro vehículos, entre ellos un tráiler y tres partículares.

De acuerdo a información obtenida, la nula visibilidad a causa de un incendio de pastizal, habría ocasionado el accidente, sin embargo, será el peritaje el que determine cómo ocurrió el hecho.

Una vez que llegaron los socorristas, confirmaron la muerte de tres personas, posteriormente valoraron a las demás personas heridas y finalmente las trasladaron al hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por elementos policiales y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.