Tragedia en Villas del Pedregal: Derrape de moto deja dos muertos en Morelia

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- Un accidente vial en el fraccionamiento Villas del Pedregal dejó como saldo la muerte de dos hombres que viajaban en una motocicleta, informaron autoridades locales y de rescate. El percance ocurrió la tarde de este sábado sobre la avenida Del Molcajete, cerca de una brecha que conduce a la población de San Nicolás Obispo.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de la unidad, de colores rojo y negro con matrícula NNG4F, no portaban casco al momento del incidente, lo que pudo contribuir a la gravedad del accidente. Vecinos que presenciaron el hecho alertaron al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de patrulleros municipales y paramédicos.

Al arribar, los cuerpos fueron encontrados sin signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área y solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de la Unidad de Atención Inmediata inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del derrape y deslindar responsabilidades.

Tras las diligencias, los cadáveres fueron trasladados a la morgue para la práctica de la necropsia de ley y permanecen en calidad de no identificados. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir y utilizar el equipo de protección adecuado.