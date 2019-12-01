Con Plan Michoacán van 333 mdp para obras en Uruapan: Rogelio Zarazúa

Uruapan, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- Dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conjunto con el Gobierno estatal, se tienen contempladas obras de infraestructura para la región Uruapan con una inversión de 333 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, puntualizó que se realizarán obras en beneficio del municipio como la tercera etapa de la avenida Revolución y la avenida Las Torres, así como las rehabilitaciones en la avenida Lázaro Cárdenas y el bulevar Industrial, entre calle República del Salvador y calzada La Fuente.

Detalló que la agenda de trabajo incluye la rehabilitación de varios tramos como el puente La Papelera-La Hielera y el Ricardo Flores Magón-Santa Rosa. Asimismo, se contempla la rehabilitación de la infraestructura del Ayuntamiento de Uruapan y la adquisición de camiones de transporte público para mejorar la calidad de vida para más de 350 mil habitantes.

Este plan de conservación y mantenimiento carretero beneficiará a más de 350 mil habitantes de la llamada Perla del Cupatitzio. Los ciudadanos contarán con mejores vías de comunicación, instalaciones modernizadas y un transporte público optimizado.