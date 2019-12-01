GN detiene armado a ex candidato a presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán; sería sobrino del ex alcalde Víctor Báez

GN detiene armado a ex candidato a presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán; sería sobrino del ex alcalde Víctor Báez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 12:18:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Mich., a 15 de noviembre de 2025.- Elementos de la Guardia Nacional detuvieron este viernes a un ex candidato a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, quien además es señalado como sobrino del ex alcalde Víctor Báez, luego de que se le localizó un arma de fuego y cartuchos considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información preliminar, la detención ocurrió sobre el libramiento de la ciudad, cuando personal de la GN realizaba un operativo de vigilancia y detectó una camioneta tipo RAM, misma que fue inspeccionada siguiendo protocolos de seguridad. Durante la revisión, los agentes habrían localizado un arma y diversos cartuchos cuya portación requiere permiso federal especial.

Tras el hallazgo, el detenido y un  acompañante fueron informados de sus derechos y trasladados ante la autoridad ministerial correspondiente a fin de determinar su situación jurídica y validar la autenticidad y clasificación del armamento asegurado.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido detalles sobre el calibre, modelo exacto del arma, ni si existía o no permiso legal. Tampoco se ha dado a conocer una postura oficial por parte del ex funcionario o su círculo político.

La investigación continuará bajo competencia federal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin incidentes, manifestación en el Centro Histórico de Morelia: Raúl Zepeda
Morelia se Une a la "Marcha Nacional, México se Levanta" Exigiendo Justicia y Seguridad
GN detiene armado a ex candidato a presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán; sería sobrino del ex alcalde Víctor Báez
Presunto responsable de agredir sexualmente a un adolescente en un autobús, es vinculado a proceso
Más información de la categoria
GN detiene armado a ex candidato a presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán; sería sobrino del ex alcalde Víctor Báez
Llegan a Morelia primeras cabinas del teleférico; obra va al 48%: Bedolla
Con Plan Michoacán van 333 mdp para obras en Uruapan: Rogelio Zarazúa
Tras ataque armado, fuerzas federales aseguran camión “monstruo” y ametralladora antiaérea a unas calles del centro de Los Reyes, Michoacán
Comentarios