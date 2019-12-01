Morelia se Une a la "Marcha Nacional, México se Levanta" Exigiendo Justicia y Seguridad

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 13:23:00

Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre del 2025.-Cientos de ciudadanos, incluyendo jóvenes y adultos, salieron a las calles de la capital michoacana para participar en la "Marcha Nacional, México se Levanta", una movilización enfocada en la exigencia de justicia y mejores condiciones de seguridad en el país.

Los manifestantes portaron diversas cartulinas con mensajes contundentes, reflejando el sentir de la población ante la situación actual.

Las consignas estuvieron centradas en la necesidad urgente de un cambio en las estrategias de seguridad, la procuración de justicia a nivel nacional.

Algunas familias portaban lonas con imágenes de personas desaparecidas, hombres, mujeres de las que señalaron existe una denuncia ante la instancias correspondientes, pero autoridades no hacen nada por encontrarlos.

Entre los contingentes, cartulinas con los rostros de Carlos Manzo edil de Uruapan y Bernardo Bravo, líder citricultor, el llamado "castigar a los responsables" y "no a la simulación en las indagatorias".

La marcha transcurrió pacíficamente, pero con las consignas permanentes de "fuera partidos políticos", solicitando "independencia", evidenciando el deseo de la sociedad moreliana de ser escuchada y de participar activamente en la búsqueda de un México más seguro.

Entre los participantes se encontraban también algunos ciudadanos asociados a partidos políticos como del PRI, MC Y PAN.