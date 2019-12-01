Llegan a Morelia primeras cabinas del teleférico; obra va al 48%: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 11:32:41

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2025.- Las primeras cabinas del teleférico de Morelia llegaron a la estación 1, ubicada en el Estadio Morelos, donde permanecerán bajo resguardo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el mandatario supervisó la obra que presenta un avance general del 48 por ciento en las seis estaciones que conforman la primera fase de este medio de transporte ecológico, inclusivo y seguro.

En el recorrido, Butanda Macías compartió que en enero de 2026 concluirá la fabricación de las 101 cabinas que circularán por el teleférico y en marzo del mismo año se prevé formalizar su llegada a la capital michoacana.

Por otra parte, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad ha concretado el montaje de siete de las 33 torres que se edificarán en Morelia para la primera fase del teleférico.

El gobernador recordó que el teleférico forma parte de un sistema integral de movilidad para Morelia en el que también se incluye la modernización del parque vehicular urbano y suburbano y combis, así como el metrobús