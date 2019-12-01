Tragedia en la Siglo XXI: choque frontal desata incendio y deja tres muertos en Infiernillo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 21:46:01

*La brutal colisión entre una camioneta y un tractocamión terminó en una escena de devastación; la unidad de carga quedó envuelta en llamas y obligó al cierre total de la autopista.

Lázaro Cárdenas, Mich., a 10 de noviembre de 2026.– Una nueva tragedia sacudió la autopista Siglo XXI, donde un violento choque frontal entre una camioneta y un tractocamión cobró la vida de tres personas, luego de que la fuerza del impacto provocara que la pesada unidad se incendiara sobre el tramo carretero correspondiente al kilómetro 241, en las inmediaciones de la comunidad de Infiernillo.

El accidente dejó una escena de emergencia que movilizó a paramédicos, bomberos y corporaciones de rescate, quienes tuvieron que enfrentarse al fuego y realizar complicadas maniobras para recuperar los cuerpos de las víctimas.

Los primeros reportes indican que dos de las personas fallecidas viajaban en la camioneta, mientras que la tercera era el conductor del tractocamión. Tras la colisión, el vehículo de carga comenzó a arder, lo que elevó la gravedad del percance y obligó a desplegar un operativo para controlar las llamas.

Al sitio acudieron paramédicos de AMBUMED, elementos de Bomberos de Protección Civil Municipal de Lázaro Cárdenas y bomberos de ArcelorMittal, quienes trabajaron coordinadamente para sofocar el incendio y liberar los cuerpos que quedaron atrapados entre los restos de las unidades involucradas.

La magnitud de la emergencia obligó al cierre total de la autopista Siglo XXI a la altura del accidente, mientras los equipos de rescate realizaban sus labores y las autoridades ministeriales procesaban la escena. La interrupción mantiene afectada la circulación vehicular en este importante corredor carretero.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias correspondientes y, una vez que los bomberos y rescatistas lograron recuperar los cuerpos, procedió con su levantamiento para trasladarlos conforme a los protocolos legales.

Hasta el momento, las identidades de las tres víctimas permanecen desconocidas. Tampoco se han establecido oficialmente las causas que provocaron el encontronazo, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer cómo ocurrió uno de los accidentes más mortales registrados en este tramo carretero.