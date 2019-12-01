Alerta por posibles minas en Apatzingán, Michoacán: Hallazgo cables y tierra removida en camino de Los Cuiniques

Alerta por posibles minas en Apatzingán, Michoacán: Hallazgo cables y tierra removida en camino de Los Cuiniques
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 21:36:47
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Apatzingán, Mich., a 10 de noviembre de 2026.— El temor a la presencia de minas terrestres volvió a encender las alertas en la zona rural de Apatzingán, luego de que habitantes de la comunidad de Los Cuiniques reportaran posibles artefactos explosivos enterrados en un camino de la localidad.

El reporte ciudadano se originó en el punto conocido como La Y Griega, donde pobladores detectaron tierra aparentemente removida y varios cables de distintos colores que sobresalían del suelo, indicios que despertaron sospechas sobre la posible instalación de explosivos improvisados.

Ante el riesgo de que se tratara de minas terrestres, los habitantes solicitaron la intervención urgente del Ejército Mexicano para que personal especializado inspeccionara el terreno y determinara si existe una amenaza para quienes transitan por ese camino.

La petición incluye que, en caso de confirmar la presencia de artefactos explosivos, los especialistas de la Secretaría de la Defensa Nacional realicen las maniobras necesarias para su desactivación.

El hallazgo mantiene la preocupación entre los habitantes, ante el peligro que representaría la presencia de dispositivos ocultos bajo tierra en una zona de tránsito comunitario.

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