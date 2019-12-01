Tragedia en Hidalgo: muere exalcalde de Santiago de Anaya junto a su madre tras sufrir accidente vial

Pachuca, Hidalgo, 7 de diciembre del 2025.- El expresidente municipal de Santiago de Anaya, Hidalgo, Gregorio Jaén Gaspar (2006–2009), perdió la vida junto a su madre, la artesana Epifanía Gaspar, tras un accidente automovilístico ocurrido en la ciudad de Pachuca.

El percance se registró sobre el bulevar Felipe Ángeles, una de las principales vialidades de la capital hidalguense. De acuerdo con reportes de medios locales, el exalcalde conducía un Nissan Tiida blanco con dirección al sur de la ciudad, cuando al aproximarse a la rampa que conecta con una glorieta perdió el control del vehículo y se estrelló violentamente contra un muro de contención.

Gregorio Jaén Gaspar murió en el lugar del impacto, mientras que su madre, quien viajaba en el asiento del copiloto, fue rescatada con vida y trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde falleció horas más tarde a causa de la gravedad de sus lesiones.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y agentes de Tránsito, quienes permitieron el ingreso de peritos especializados para las diligencias correspondientes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que ya fue abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas que provocaron este hecho que enlutó a una familia y a la comunidad de Santiago de Anaya.